朝聖歌神張學友 許富凱吐美中不足的是...
「歌神」張學友「A CLASSIC TOUR 學友‧經典演唱會」台北站昨晚完美落幕，張學友嗓音、體力都維持在最佳狀態，6場表演中他對表演秉持專業、完美精神，歌迷聽得如癡如醉外，也吸引江蕙、蔡依林、賈靜雯、陶晶瑩等藝人朝聖，其中台語歌手許富凱也與蔡佳麟一同進場欣賞，不過許富凱也提到唯一不完美處。
許富凱在17日和昨晚都曬出朝聖張學友演唱會照，昨更在臉書寫下：「學友歌神經典最後一場要開始了！太意猶未盡了！一定要再來朝聖一次！」事後許富凱直誇演唱會是經典、各方面都是百分之百的完美，不過他也提到唯一不完美的是觀眾「每次都要到了開演前，才珊珊來遲，一直來來回回走來走去打斷別人的情緒跟視覺，真的很可惜...」。
而談到張學友，許富凱也興奮說：「張學友先生！您好威啊！您跟張國榮先生在我這30年來影響我，不管是學生時期、甚至是在我歌唱生涯當中佔了很重要的位子！您好重要啊！您真的好迷人啊！很開心我今晚有參與到第55場張學友經典演唱會！」尤其是他聽到《吻別》前奏，雞皮疙瘩就爬滿身。
(中時電子報)
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