申世京有望主演新劇 搭檔南柱赫
南韓女演員申世京有望演出tvN電視台新劇「河伯的新娘2017」，與新生代男星南柱赫首次搭檔。
南韓「亞洲經濟」今天報導，「河伯的新娘2017」改編自南韓人氣漫畫「河伯的新娘」，申世京有望演出女主角神經外科醫生「素娥」。
據報導，「河伯的新娘2017」將原著漫畫中的古典劇情和人物轉移到現代首爾，是一部奇幻浪漫喜劇。
原著漫畫「河伯的新娘」備受女性讀者喜愛，並在俄羅斯、匈牙利等全球9個國家出版單行本。
「河伯的新娘2017」預計於今年下半年播出。1060220
(中央社)
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