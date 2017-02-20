朴寶劍亞洲粉絲會 新加坡壓軸

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南韓演員朴寶劍所屬經紀公司Blossom表示，朴寶劍在「2016-2017亞洲巡迴粉絲見面會」最後一站新加坡，與粉絲們一起度過美好的時光。

南韓「日刊體育」今天指出，初次訪問新加坡的朴寶劍，向當地粉絲們介紹自己的近況，在手摺紙飛機上留下訊息傳送粉絲，他還表演舞蹈與演奏鋼琴，向粉絲們展現不同的面貌。

在新加坡這一站，好友宋仲基再次當特別嘉賓，顯示兩人深厚的友誼，在與粉絲們互動的遊戲中，增添更多的歡樂。

經紀公司Blossom轉述宋仲基表示，與朴寶劍一起進行亞洲巡迴粉絲見面會，真的很高興，在粉絲們的支持下，寶劍似乎更加幹勁十足，希望大家今後也給予更多的支持與厚愛。

以吉隆坡為首站，朴寶劍在香港、雅加達、台北、東京、曼谷及亞洲地區最後一站新加坡，舉行粉絲見面會。為了與各國粉絲交流，朴寶劍在每個城市都有豐富的準備內容。

朴寶劍準備了親筆信，還在每個城市演唱當地語言的歌曲。

從去年12月10日吉隆坡粉絲見面會開始，朴寶劍相繼在亞洲7個城市與2.6萬人次粉絲見面，並計劃3月11日在首爾為巡迴粉絲見面會，畫上完美的句號。1060220

(中央社)