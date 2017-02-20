修護員談飛機蒙皮：如人皮膚

華航CI721今天上午8時30分原本要飛往吉隆坡，但發現蒙皮刮傷，考量飛安緊急更換飛機。不具名修護員說，蒙皮就像皮膚，可隔絕內外壓差，傷害需要測量才知是否在容許範圍。

中華航空股份有限公司原本今天上午8時30分要飛往吉隆坡的CI721班機，忽然被發現機身有蒙皮刮傷，基於飛安考量，華航更換飛機，航班延遲，約300名旅客受影響，至於蒙皮何時、如何刮傷，還在調查中。

不具名飛機修護員表示，蒙皮是隔絕內外壓差，像是人的皮膚一樣，蒙皮有分加壓區跟非加壓區，這兩個放行的容許程度有差，加壓區的容許傷害較小，是否在容許範圍都需要專業工具測量。1060220

(中央社)