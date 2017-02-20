增進認識友邦 外交部將辦文化展演活動

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為增加民眾認識拉美及加勒比海友邦，外交部表示，今年5月、7月將辦兩場大型文化活動，展現友邦各具特色風情民俗及藝術。

活動預計5月6日在國立台灣藝術大學舉辦「2017拉丁美洲及加勒比海友邦台灣嘉年華」，各駐台大使館將集合在台學生演出具各自國家特色音樂、舞蹈。

中華民國在拉美及加勒比海共有12個友邦。外交部表示，為呈現這些友邦民俗特色及深厚文化友邦，活動將設多展示攤位，介紹特有文化藝術及美食。

今年是中華民國與巴拉圭建交60週年，外交部與巴拉圭駐台大使館將在7月共同請巴拉圭知名畫家與傳統舞團訪台，其中巴拉圭Susi Sacco舞團共20名舞者將到台北市、高雄市各演出1場。1060220

(中央社)