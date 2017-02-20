大馬發聲明 召見北韓大使解釋金正男案

馬來西亞外交部發表聲明證實，在今早傳召北韓駐大馬大使姜哲，以針對他於17日在記者會上指大馬政府勾結南韓勢力的控訴做出解釋。

大馬外交部今早發表聲明說，負責多邊事務的大馬外交部副秘書長（Deputy Secretary General for Bilateral Affairs）拉惹努史萬（Raja Nushirwan Zainal Abidin）在今天早上傳召北韓駐大馬大使姜哲（Kang Chol，譯音），向他解釋目前大馬官方對處理金正男案的立場。

姜哲在2月17日召開記者會，除了指控大馬在金正男毒殺案中「有事隱瞞」外，甚至還指大馬與南韓等「外國敵對勢力」勾結傷害北韓。

聲明解釋，由於金正男是在撲朔迷離的情況下在大馬暴斃，因此大馬政府有責任追查確切死亡原因，而這項調查是按照大馬法律規定正當進行的。

聲明也表示，這次會面將會讓北韓大使知道，由於金正男屬於猝死，因此必須驗屍。而一旦調查結束，大馬也會按照法律程序交還遺體給死者最親密的親屬。

外交部聲明最後強調，大馬政府做事非常透明，北韓大使館可以隨時了解此事的發展進度及大馬法律所涉及的程序。

基於這些原因，大馬政府認為北韓駐大馬大使提出的批評是無的放矢，大馬政府也非常嚴肅看待這些任何破壞國家聲譽且毫無根據的企圖心。

值得一提的是，聲明這次使用的傳召英文字眼為「Summon」，算是大馬外交部罕見的強烈用詞。就算是2015年中國駐大馬大使黃惠康在走訪吉隆坡茨廠街時，因發表反對針對特定族群的暴力事件看法，而被指涉嫌干預大馬內政而遭大馬政府傳召時，也沒有使用如此強烈的字眼。1060220

(中央社)