杜蘭特傳球給衛斯布魯克 隊友驚呼

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NBA（美國職業籃球聯盟）球星杜蘭特和衛斯布魯克「分手」後話題不斷，今天在明星賽同隊，杜蘭特還傳球給衛斯布魯克空中第一時間灌籃，讓板凳區上隊友驚呼連連。

NBA明星賽在紐奧良鵜鶘隊主場進行，杜蘭特（Kevin Durant）本季轉戰金州勇士隊，衛斯布魯克（Russell Westbrook）續待奧克拉荷馬雷霆隊奮戰，兩人日前在例行賽碰頭，激起不小火花。

兩人在明星賽一起為西區並肩作戰，助西區以192比182擊敗東區，也讓球迷重溫過去畫面。

杜蘭特在中場休息受訪時表示，那次空中接力精彩，衛斯布魯克有空檔就傳。

杜蘭特此役繳出「大三元」成績單，貢獻21分10籃板10助攻，衛斯布魯克則轟炸41分。1060220

(中央社)