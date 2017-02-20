泰國空運逾1億人次 廉航載5470萬

泰國機場公司（AOT）統計，2016年全年輸運1.22億人次，其中由廉價航空所載運的就有5470萬人次，其中國際旅客較前一年成長35%，達1920萬人次，國內旅客僅成長18.6%。

根據AOT的最新統計資料顯示，2016年泰國全年空運旅客量達1.22億人次，比2015年的1.1億人次略為成長，而廉價航空載運量自4610萬人次大幅成長至5470萬人次，比例逐漸提升，若是去年9月未實施打擊零團費旅行團措施，廉價航空的載客量還會更多。

泰國機場公司也指出，廉價航空已經成為泰國主要機場運量成長的主力，其中以曼谷廊曼機場最為顯著，其他如清邁、普吉、清萊、合艾和蘇美等國際機場都有廉價航空起降，提供便捷的空中交通。

泰國旅遊資源豐富，加上有便捷的空中交通，旅遊市場大餅，各家廉價航空業者都來分食，目前在廊曼機場飛航的廉價航空共有8家業者飛航國內24個航點，至於國際線則更多，廊曼機場成為廉價航空業者的重要基地。

台灣與泰國間，目前僅有兩家廉價航空經營台北-曼谷航線，分別是台灣虎航和酷鳥航，酷鳥航日前才宣布自3月26日起每週飛航7班，台灣虎航也是每週7班，至於台灣與清邁航線，目前尚無直航航班。

雖然台灣給予泰國民眾免簽證措施，泰國來台旅客也持續成長，不過旅行業者仍嫌低價機位不足，希望航空業者增加供應。不過不少泰國年輕旅客選擇轉機方式前往台灣旅遊，轉機點分別選在香港或澳門，雖然增加時間，但也省下費用。1060220

(中央社)