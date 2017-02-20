為抽菸騎車酒駕 逃逸移工遭逮一併要被遣返

BEZTO ZEGA（中）酒駕遭逮。（楊明峰翻攝）

31歲印尼籍逃逸移工BEZTO ZEGA，20日凌晨酒後騎女友機車出門買菸，才騎出巷口，就被桃園市平鎮警分局平鎮所巡邏員警，發現騎車搖晃攔查，酒測被測出0.56MG/L酒精值，還被查獲非法逃逸1年多，訊後被依公共危險罪嫌移送偵辦外，還被解送至移民署專勤隊等候遣返。

平鎮所長石家榕表示，BEZTO ZEGA2015年5月來台中工作，不到6個月即逃逸，近來躲藏在桃園市平鎮區山仔頂地區，還結識台灣籍彭姓女友，2人租房在平鎮區湧峰路上。當時BEZTO ZEGA與幾名同鄉在租屋處飲酒作樂，之後BEZTO ZEGA獨自騎上女友名下機車外出買菸，被員警發現，他為了抽菸酒駕，不僅遭逮，還被抓到逃逸遭遣返。

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(中時)