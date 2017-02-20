小燈泡命案 凶嫌王景玉擔心關出來沒辦法見父母最後一面

內湖女童小燈泡命案，凶手王景玉目前仍羈押在台北看守所，每次出庭法官詢問有沒有意見要表達，一開始要跟燈泡母道歉，又說想要媽媽籌200萬保釋，希望法官判他輕一點，因為他關出要找工作上班，今天上午他說：「希望法官判輕一點，他父母已經70幾歲，關出來沒辦法見最後一面。」

士林地院今天上午提訊王景玉，針對慈濟大學人類發展與心理學系教授陳若璋精神鑑定結果，檢、辯雙方都完成閱卷，同意下次開庭傳喚陳若璋到庭，說明鑑定內容。

王景玉辯護律師曾質疑陳若璋所使用的評估表沒有著作權，這次開庭，辯護人薛煒育主張希望陳出庭時，攜帶原始檢測的風險評估表，以及鑑定時的錄音、錄影光碟，以及其他鑑定基礎資料。

辯護人梁家贏表示，王景玉從父親的口中得知，看守所仍持續將他和家人的對話紀錄送到法院，希望法院能停止檢送會談記錄。

王景玉希望暫停吃精神病的藥物，但法官回應，應該要請看守所的醫師決定，法官又不能判斷病情，並要求律師了解。辯護人黃致豪則說，原本是一天吃3次憂鬱症的藥物，王景玉的父母依照他身體負荷的情形，以及費用負擔並向看守所飯硬，已經將藥物減至一天2次。

法官諭知，3月17日下午開庭，傳喚陳若彰出庭說明鑑定情形，王景玉還押看守所。

(中時)