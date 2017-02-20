「搭普通車廂」遭打臉 吳敦義回應了
前副總統吳敦義日前表示，他擔任黨秘書長期間，受當時黨主席馬英九影響，從此不坐高鐵商務車廂，但遭網友質疑，他所說時間點，高鐵台北車站還未啟用。對此，吳敦義今日回應，時隔多年，他記不得確切時間，但重點是闡述節約公帑的重要性，他並出示與網友在高鐵上合照，強調：「我是不是搭標準車廂，很容易就能知道嘛！」
吳敦義18日在高雄與黨代表座談時，提及他在擔任黨秘書長期間，看當時黨主席、台北市長馬英九搭高鐵坐一般車廂，從此也跟著不坐商務車廂；不過馬上遭網友抨擊，指2007年1月12日吳接任國民黨秘書長，當時高鐵台北車站根本還沒啟用。
「網友是錯誤解讀，不過無傷大雅！」吳敦義20日南下高雄參加林園區林鳳宮廟會活動時表示，重點是他如何體會節約公帑的重要性。
他說，以前擔任立委時，也是依規定實報實銷搭高鐵6號車廂商務艙，感覺很自然，後來擔任黨秘書長，有天與馬前總統相約一起搭高鐵到中南部，他見馬走向8、9號標準車廂，趕緊跟隨扈調換車票，從此他覺得節約也是好事，商務艙可以留給一些比較財富高的人去坐，他擔任黨職、或政府公務職，還是盡可能不坐6車廂。
但吳敦義也坦言，時隔多年，他當然記不得這件事發生在哪一天，連當天到底是要去台中或台南也無法確定了。
吳敦義也請隨扈拿出手機，出示今天網友PO在臉書的照片，照片中他與一群年輕人在高鐵上合影，明顯看得出就是標準車廂。他說，搭高鐵時，有很多人都會來要求合照，留下不少照片，所以他是否習慣搭標準車廂，很容易就能知道。
吳敦義隨扈隨後也補充說，其實是網友搞錯時間，臺灣高鐵「板橋－左營」段，在2007年元月5日通車，並進行試營運至1月31日。
(中時)
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