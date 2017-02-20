豐山賓拉賞神秘農場 有特色
四週高山環抱，巨石錯落在山中，從高處鳥瞰，就如仙人的棋盤，於是有了石鼓盤的地名，後改名為豐山。阿里山風景區管理處沿河谷闢建石盤谷步道，沿線可見蜿蜒石階、茂盛林木及瀑布群。這裡有著特別的農場取名為賓拉賞農場，可別誤以為是賓拉登在豐山擁有一座農場。
在步道口附近有處賓拉賞農場，農場裡幾乎被巨大岩石所充斥著，農場主人簡天賞是豐山原住民，從出生到現在都在豐山成長，目前簡天賞為第三代經營者。這片佔地數甲的山坡地，在簡先生的祖父是以種植筍子山產為主，後因國民政府來台，將所有的山地權收歸為國有後，轉而向主管單位林務局租賃。
但這片山地中遍佈了巨大岩石，當時還手足無措。突轉念後，將這些巨石以雕刻的方式來呈現，由於每顆巨石的形狀都十分怪異，簡天賞也運用了自己的想像將石頭雕刻成鱷魚、青蛙、螢火蟲甚至還有鐵塔尼號的造型出現。簡天賞在父親的手中接下這座農場已經超過20年了，在這期間，每週一到五都是在這個農場進行雕刻創作。
農場的另一特色是風味餐，簡天賞自己種植許多植物、土雞、山豬外，甚至連咬人貓都可以當作佳餚來享用。說到農場的名稱，簡天賞說當初農場並沒有取名，在取名時耗盡腦汁。豐山的朋友都見他每天都在農場李爬上爬下很高恐怖的，比賓拉登還恐怖，自己的名字裡有一個賞字，因此才想說取為賓拉賞。
(中時)
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