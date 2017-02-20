陸女偽造文件 假名義來台賣淫罪加一項
29歲、大陸吉林省女子劉麗，為來台賣春牟利，花費上萬元人民幣取得偽造證明文件，去年10月來台兩周後「撈一筆」後順利出境；今年1月又以同樣模式來台被查獲，查出她兩度以偽造存款證明、偽造薪資所得證明來台，除依社維法裁罰外，另依偽造文書罪嫌起訴。
起訴書指出，劉麗去年10月以健檢醫美名義申請入境台灣，依規定須年滿20歲，有折算約新台幣20萬元存款、持有銀行發行的金卡、或年薪資新台幣50萬元以上證明。
劉女花了7000元人民幣偽造存款證明，請旅行社以醫美名義申請入境，賣淫兩周後出境。
為了再賺一筆，劉女在今年1月又花了3000元人民幣，偽造年薪資15萬元人民幣的在職證明，再以旅遊名義申請入境，雖順利在1月9日入境台灣，旦相隔3天在北區某商業大樓內賣淫被逮捕。
劉女目前被內政部移民署中區事務大隊收容中，需等偽造文書案了結後，再遣送出境。
(中時)
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