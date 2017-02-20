H7N9病毒「突變」 疾管署緊急召開專家會議應對

禽流感疫情延燒，目前全世界唯一出現「禽傳人」的中國大陸，昨又通報2例H7N9人類病例，且經病毒基因定序分析後，發現該病毒竟已出現突變、將對禽類更具致病性，但對禽傳人的風險則無增加；衛福部疾管署則謹慎應對，決定在今天下午召開H7N9專家會議，商討是否調整目前的防疫措施。

國內在本月4日，曾通報今年首例境外移入的H7N9病例，該名台商患者目前仍在加護病房觀察；昨該國廣東省疾控中心又通報兩例H7N9人類病例，更可怕的是發現病毒「突變」；疾管署副署長羅一鈞表示，據中國大陸疾控中心資料顯示，H7N9病毒的突變，主要是對禽類的致病力增強，至於外界最關心的「禽傳人風險」，則為發現有升高跡象，下午的專家會議內容將針對病毒突變，討論目前的防疫措施是否需要調整，會後將立即對外說明結論。

(中時)