亞洲中東需求旺 世界武器交易量創冷戰以來新高
世界武器交易量在過去五年來成長到自冷戰時期以來的新高，中東和波斯灣地區的交易占比大漲了12%，其中印度和沙烏地阿拉伯的武器進口量高踞世界前兩名。
根據法新社(AFP)報導，斯德哥爾摩國際和平研究所(Stockholm International Peace Reserch Institute, SIPRI)表示，全球主要武器的貿易量在2012到2016年之間，達到了自冷戰時期(1947-1991)以來，任何5年期間的最高量。
在2012到2016年間，武器進口量最大的國家是印度，沙烏地阿拉伯則排行第二。亞洲和大洋洲國家的武器進口量雖上升了7.7%，但就全球進口量占比而言，僅達到了43%，比前5年(2007到2011年)間減少了1%。中東和波斯灣地區國家的進口量占比則大漲12%，從17%躍升到29%。歐洲、美洲和非洲的占比都有下降的趨勢，分別在2012到2016年間占了11%、8.6%和8.1%。
SIPRI資深研究員Pieter Wezeman表示，許多中東地區國家在過去5年中，為了加速追求更先進的軍事力量，紛紛轉向美國和歐洲購買武器。再加上這些國家感受到中東地區戰亂和情勢緊張，因此儘管油價低迷，到了2016年仍繼續購買更多武器。
武器最大的出口商則仍舊以美國居冠，占全球武器出口的33%，俄羅斯位居第二(23%)、第三則是中國(6.2%)。法國(6%)則超越德國(5.6%)成為第四大武器出口國，法國的武器出口主要受惠於和埃及簽下的合約，去年埃及計畫簽下價值高達11億美元的合約，向法國購買4艘軍艦、軍事衛星聯絡系統以及戰鬥機等。
SIPRI的軍備部門主管Aude Fleurant表示，美國和法國是中東國家的主要武器供應商，而俄羅斯和中國則主要供應武器給亞洲國家。
(中時電子報)
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