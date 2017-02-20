烏魯木齊暴雪 班機盤旋20圈改降蘭州

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中國大陸1架從河南鄭州飛往新疆烏魯木齊的班機，19日晚間因烏魯木齊降下暴雪無法降落，在當地空域盤旋了20圈後，改往甘肅蘭州機場降落。

北京青年報報導，1架隸屬烏魯木齊航空公司的波音737客機，19日晚間接近烏魯木齊上空後，卻開始向東方空域持續繞圈盤旋。根據1名中國大陸網民公布的航路追蹤圖，這架班機足足盤旋了20圈。

在盤旋過後，這架班機轉向東南方飛行。這時，這名網民在微博上公布班機的航路追蹤圖，並指班機「盤旋原因不詳，應答機未見異常」，引起其它網民關切及議論。

烏魯木齊航空19日深夜在微博上引用這張航路圖表示，當晚烏魯木齊暴雪，導致飛機臨時備降蘭州。因班機當時仍超過最大降落重量，需在空中耗油等待以減輕重量。事後，這架班機已在蘭州機場平安降落。1060220

(中央社)