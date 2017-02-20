洪秀柱論兩岸14字 馬英九這樣評論

前總統馬英九20日上午出席郝龍斌競選黨主席辦公室成立茶會。(潘維庭攝)

國民黨主席選戰激烈，副主席郝龍斌20日上午舉行競選辦公室成立茶會，邀請前總統馬英九致詞，馬英九特別提到黨產會「轉型不正義」，也提到去年洪習會的「求一中原則之同、存一中涵義之異」，馬認為洪「委婉地說出了一中各表」。馬英九強調，趁著黨主席選舉的時機，他希望黨內各候選人在兩岸關係上有共識，「自己黨內有了共識，才能去說服別人」。

馬英九致詞時表示，這是黨主席選舉「有五位參加、好像會有第六位」，是民國90年以來選舉人數最多的一次。去年520在野之後，黨內還有那麼多人願意承擔責任，為黨奮鬥，證明「人心不死、正氣猶在」。他並提出國民黨四項目標：改革、團結、茁壯、執政。

他特別提到「黨產」與「兩岸關係」兩事。他認為，黨產會運作半年多下來，雖提出轉型正義，但距這個目標愈來愈遠，跟法治國家原則背道而馳，特別是不能推定有罪；另外，黨產會把自民國34年8月15日以後，除了少數以外，認為國民黨黨產都是不當，這違背法治國原則，也違反不溯及繼往原則。

馬問，我們真的需要黨產會這個東西嗎？中華民國歷經六次總統直選、政黨輪替三次，全世界都承認中華民國是個民主的國家，2008年他當選時，美國總統小布希向他道賀時還提到我們是「亞洲和世界民主的燈塔」，今年1月，紐約「自由之家」還把台灣的政治權利、公民自由列為世界第一級，獲得91分，甚至超過美國的89分。我們還需要像南非、二戰之後的德國這樣子進行「轉型正義」嗎？

馬認為，我們有司法制度可以運作，例如，2月12日最高法院判決，松江路的志清大樓、救國團所在地，認為當初教育部有出錢興建，應屬國家所有，要還國產署，還要補交租金，定讞後沒有違法、違憲的後遺症，為什麼還要搞黨產會呢？馬認為黨產會的作為「真的很可怕」，轉型正義「轉到不正義」，「這不是民主國家要做的事」。

在兩岸關係上，馬表示，過去八年兩岸和平繁榮，重要的原因就是推動「九二共識、一中各表」，他指出，去年洪秀柱到大陸參加洪習會，提出「求一中原則之同、存一中涵義之異」，一中原則大家是一致的，一中涵義大家看法不同，就是「委婉說出了一中各表」。

馬英九指出，許多國家有自己的一中各表，如美國有三公報，遵守一中原則，也有台灣關係法，保持彈性，這對世界、大陸、台灣都是務實的作法。

馬更意有所指表示，最近看到一些大陸、台灣媒體，「攻擊一中各表、攻擊我，好像兩岸失敗都是因為我，我不是為自己喊冤，但一中各表（對兩岸和平）有很大幫助」。讓中華民國免簽國從54國變成164國；與紐西蘭、新加坡簽署經貿協議，與日本簽漁業協議，「這都有間接影響」，他呼籲不要再對此事做無謂的攻擊。

馬強調，九二共識當年由李登輝前總統核定，陸委會、海基會提出，對岸國台辦、海協會「充份尊重與接受」；2008年，他當選四天後，胡錦濤總書記與小布希熱線電話，胡向他表示「我們希望在九二共識基礎上，恢復與台灣協商對話」，九二共識即意指，雙方都承認一個中國，雙方定義各不相同，這是胡錦濤親口說的，新華社還發稿。

另外，馬提到，兩年前新加坡的馬習會，他在習面前跟他說一中各表的由來，並向習表示「我們不會亂表，不會表到兩個中國、一中一台、台灣獨立」，馬英九強調，趁著黨主席選舉的時機，他希望在兩岸關係上黨內有共識，「自己有了共識，才能去說服別人」。

(旺報)