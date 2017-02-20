36歲王怡仁辣曬比基尼 生2子還有11字腹肌不科學

王怡仁辣曬比基尼，讓人驚呼看不出是2個孩子的媽。（圖／取材自王怡仁微博）

王怡仁結婚生子後，就淡出演藝圈。（圖／中時資料照）

前主播、藝人王怡仁自2012年閃嫁鞋業小開張育翰後，便淡出演藝圈，專心在家相夫教子，雖曾透露沒有復出螢光幕前的打算，但偶爾仍會透過社群網站分享近況，日前更大秀比基尼辣照，依舊苗條的身材，讓眾人直呼看不出來是2個孩子的媽。

王怡仁日前一家到馬爾地夫度假，愜意享受假期之餘，也不忘放送辣照讓粉絲大飽眼福，只見她身穿鵝黃色比基尼，儘管生了2個孩子，腰間仍是無贅肉的曼妙線條，且還有11字腹肌，細腰美腿的S曲線，讓眾粉絲看了相當羨慕，大讚她是辣媽，根本看不出來生過孩子，引發不少討論。

(中時電子報)