36歲王怡仁辣曬比基尼 生2子還有11字腹肌不科學
前主播、藝人王怡仁自2012年閃嫁鞋業小開張育翰後，便淡出演藝圈，專心在家相夫教子，雖曾透露沒有復出螢光幕前的打算，但偶爾仍會透過社群網站分享近況，日前更大秀比基尼辣照，依舊苗條的身材，讓眾人直呼看不出來是2個孩子的媽。
王怡仁日前一家到馬爾地夫度假，愜意享受假期之餘，也不忘放送辣照讓粉絲大飽眼福，只見她身穿鵝黃色比基尼，儘管生了2個孩子，腰間仍是無贅肉的曼妙線條，且還有11字腹肌，細腰美腿的S曲線，讓眾粉絲看了相當羨慕，大讚她是辣媽，根本看不出來生過孩子，引發不少討論。
(中時電子報)
關鍵字：王怡仁
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。