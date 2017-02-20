賴清德為這件事 破冰造訪台南大學

台南市長賴清德（中）20日藉台南大學成立台南學研究中心揭牌機會再度踏入校園，雙方關係破冰。（程炳璋攝）

台南市長賴清德（中）在台南大學校長洪宗顯（左四）力邀下，再度踏入學校參加活動。（程炳璋攝）

台南大學自前校長黃秀霜帶職競選台南市長後，學校與市府關係結冰，20日學校成立「台南學」研究中心，現任校長黃宗顯力邀下，賴清德破冰再度踏入校園，肯定校方對台南文史投入研究與推展。

黃秀霜是賴清德競選2014年市長選舉的主要對手，賴清德雖高票勝出，但選後市府與學校的關係結冰，黃宗顯接任後，致力關係改善，藉著20日台南學研究中心的成立，邀請賴清德參加，為了將台南歷史文化推向國際，雙方破冰，賴清德踏入南大校園與會。

台南曾是台灣第一座城市，「台南學」研究中心將不斷發表台南文史，不僅限於學術的研究，更將台南文史推展到國際。

台南學研究中心主任戴文鋒將從三個區塊研究推展台南文史，包括荷蘭治台時期與漢人、平埔族的關係;第二區塊是台南保有台灣漢人最傳統的生活與宗教民俗，例如建醮、送天師、作16歲等儀式;第三區塊是台南除了古蹟的有形文化資產外，還有東山迎佛祖、西港刈香、南鯤鯓五王廟進香期、吉貝耍部落祭祖四大無形文化，另外在舊城區還有許多重要的傳統藝師的技藝。

鄭成功入台後，分別在台南佳里區佳里興部落與仁德區二程行溪附近設立天興縣與萬年縣，「但很多人誤以為設在高雄左營」，戴文鋒認為台南是台灣歷史起點，有很多在地文化需要進一步研究與發揚。

賴清德以「一個偉大的城市背後一定要有一所偉大的大學」肯定台南大學是百年學府，除了培育人才，對文化研究也全力以赴，回應黃宗顯校長「建築讓城市巨大，文化讓城市偉大」的致詞。

(中時)