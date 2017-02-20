後伍茲時代無人久坐球王寶座 強森能當多久？

在當今「球王輪動」局面下，強森能當多久世界第1備受注目。(美聯社資料照)

美國32歲名將強森20日在Genesis公開賽奪冠，成為史上第20位「球王」，他也是伍茲2010年11月1日終結連續281周世界第1以來，短短不到7年就誕生的第8位新科「球王」，再次顯示，後伍茲時代進入世界第1「輪動」局面，恐不易有人久坐「球王」寶座。

伍茲1997年6月15日首度登上世界第1，成為1986年開始有世界排名以來，史上第9位「球王」，自此開始稱霸全球高壇，雖至2004年為止曾被南非「轟炸機」艾爾斯、美國「墨鏡殺手」杜瓦與斐濟「黑珍珠」維傑辛篡位，但這3人在位世界第1分別只有9周、15周與32周。

伍茲2005年3月9日結終維傑辛連續32周世界第1，重登球王寶座，正式宣布伍茲的「球王」時代來臨，世界第1在位長達5年半之久，直到2009年底爆發性醜聞與受傷漸失虎威，終在2010年11月1日結束連續在位281周世界第1，宣告球王輪動局面。

雖然伍茲2013年3月26日贏得阿諾帕瑪邀請後，再度重返世界第1，但從他2010年11月1日球王退位算起，期間陸續產生英格蘭韋斯伍德、德國凱莫、英格蘭唐納德、北愛爾蘭麥克羅伊、澳洲史考特、美國史畢斯、澳洲戴伊與20日剛出爐的美國強森等8位新科球王。

但這8位新球王除了強森之外，另7人以麥克羅伊累計周數95周最多，其次是唐納德56周與戴伊51周，且都是世界第1上上下下，無法如伍茲過去長期盤踞頂峰，這也證明當今各國高手實力接近，隨時有人攻頂成為世界第1，強森能球王能當多久？大家等著看。。

強森Genesis公開賽奪冠，以平均10.2751分擠下戴伊躍居世界第1，但最新世界前5的積分相當接近，退居世界第2的戴伊，只差強森0.5031分，世界第3麥克羅伊目前積分9.1275分、世界第4瑞典史坦森8.6364分、世界第5日本松山英樹8.5931分，世界前5只差1.682分，亦即，美巡未來每場比賽「球王」隨時可能再換人。

在後伍茲時代球王輪動局面，松山英樹是新科「球王」候選人之一。(美聯社資料照)

松山英樹2016-17美巡球季贏得3冠與2場亞軍、外加近4個月日巡2冠，成為未來「球王」候選手之一，如果他再奪2場美巡冠軍，有機會成為史上第1位來自亞洲的「球王」，締造歷史。

(中時電子報)