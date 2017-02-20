男子宵夜完遭砍 警循線緝凶中

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北市一名羅姓男子凌晨1時許，與友人至遼寧街馬祖麵店吃宵夜，結帳離開時，突然遭4名男子持刀砍殺，造成羅男左、右手臂被各砍1刀，所幸無生命危險。

警方獲報後趕抵醫院了解，但羅男卻支吾其詞，私下透露是因為財務糾紛，但堅不提告，相關細節也不願透露，警方目前已掌握4名行凶男子身分，正積極追緝中。

(中時)