中市第二市場慶百年 日治時代13道經典「台灣料理」將再現
「來到台中市、吃到百年餐！」2017台中百年慶，台中市第二市場經經發局內外硬體整建工程後，今年5月將依據《臺灣日日新報》食譜，重現日治時代中部最大的酒樓「醉月樓」的「台灣料理」。經發局長呂曜志說，目前已在進行文獻考證，將挑選經典的13道菜遵古法烹煮，屆時民眾將可一嘗穿越時空的美味料理。
呂曜志今日在市政會議中說，第二市場早期號稱「貴婦市場」，也讓日治時代的綠川一帶聚集許多商人，連帶使得當地繁榮周邊酒樓林立，中部最具規模的酒樓「醉月樓」就坐落於此。日治時代「台灣料理」乃相對於「日本料理」命名，當時上層仕紳階級精緻的宴飲文化的代表。
呂曜志指出，依據《臺灣日日新報》在1907年與1934年報導，顯示當時的「台灣料理」包括紅燒魚、塔魚餅、八風菜、吐絲蝦仁等多道。目前該局正進行文獻考證，將依照當時的習俗挑選經典13道料理，並依照古法烹製。
呂曜志表示，除百年料理外，這次第二市場百年慶，市府也將魯肉飯、麻薏湯、肉包等第二市場的16項經典美食，翻譯成英日韓等多國語言，讓國內外旅客可以進一步認識市場經典美食。他還自創「楊林老王阿鄒嵐，顏文福茂山李聰」口訣，代表網路推薦的16項市場美食。
市長林佳龍強調，中區有許多市場美食，所謂「吃在中區」即是如此，目前「宮原眼科」承襲醉月樓舊稱，所提供的料理就是新舊並陳、融合，生意很好，顯示市場確實有需求。
為迎接第二市場百年慶，經發局還設計以紅燈籠妝點市場，營造出張燈結綵的喜慶感覺；六角樓等進出入口還架設復古廣告看板，同時展示林權助的攝影照片作品，展示台中的百年意象。
(中時)
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