司改首場分組討論 許宗力：氣氛很好、順利

國安諮詢委員林峯正說，為了避免困擾與紛爭，從今天起的各組會議，將於會議當天下午統一由總統府發布新聞，並公布影音內容。(林偉信攝)

司改國是會議分組會議今日由第2分組打頭陣，先前部分法界人士批判司改「黑箱作業、名單內定」，讓這場分組會議備受矚目；會後擔任籌備委員的司法院長許宗力神情輕鬆地說「氣氛很 好、順利」，國安諮詢委員林峯正也澄清、否認外界指控。

林峯正說，為了避免困擾與紛爭，從今天起的各組會議，將於會議當天下午統一由總統府發布新聞，並公布影音內容；他也解釋今日會議主要討論程序問題，會中2分組成員達成共識，先排定2次議程，討論憲法裁判與終審裁減名額問題。

(中時)