韓代總統：延長獨檢組調查期限將依法而定

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南韓代行總統職權的國務總理黃教安今天表示，若接到有關申請，將按照相關法律決定是否延長獨檢組的調查期限，重申了對此問題的基本立場。

南韓「亞洲經濟」報導，負責調查總統朴槿惠親信干政案的朴英洙獨立檢察組第1輪調查期限將於28日截止，由於先前的調查過程阻力大，獨檢組曾多次表示將向黃教安申請延長調查期限。

媒體今天提問「在野4黨要求在21日之前就延長獨檢組調查期限做出明確表態」，黃教安表示，將堅持此前的立場。

報導引述黃教安透露，「迄今沒有與獨檢組接觸過」。

有分析稱，延長調查期限的申請能否通過，將對獨檢組能否順利提請批捕親信干政案涉案企業總裁以及青瓦台涉案高級幕僚，因此引發社會關注。

根據南韓「獨立檢察法」（暫譯）規定，獨檢組的調查期限為90天（包含準備時間），若調查進程過於困難，則在截止日期前3天之前，可向總統提出一次期限延長申請，延長調查時間為30天。

由於朴槿惠遭國會彈劾而被迫停止權限，獨檢組只有向代行總統職權的黃教安申請准予延長調查期限。

據報導，黃教安於10日的政府工作會議上表示，「獨檢組剩餘的調查時間還十分充足，當前不是考慮延長調查期限的時機。」有分析認為，黃教安實際上是對延長獨檢組調查期限作出了否定表態，並且對獨檢組此前的調查不力提出批評。1060220

(中央社)