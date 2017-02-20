歡樂宜蘭年 年節布置延到2月28日
冬山鄉在今年承辦歡樂宜蘭年，緊接著綠色博覽會4月1日在冬山登場，為了延續、串聯2場大型活動，鄉公所將歡樂宜蘭年的街景布置延伸到2月28日，以吸引更多鄉親造訪冬山。
鄉長謝燦輝表示，歡樂宜蘭年在冬山舉辦，受到鄉親的肯定，估計有10萬人次造訪，因此要繼續爭取明年在冬山續辦，有了一次的辦理經驗，相信第二次辦理會更加熟練與巧思，將最美好的一面呈現給大眾。
歡樂宜蘭年在冬山火車站、冬山舊街、鄉公所、圖書館等處布置年節燈飾，鄉公所前廣場還有應景的大公雞裝置藝術，不少攝影愛好者前來冬山拍攝夜景，原本歡樂宜蘭年燈飾在元宵節後拆除，但鄉公所決定將拆除時間延後。
謝燦輝指出，因年節燈飾布置，讓夜晚的冬山鄉宛如不夜城，許多人來冬山拍夜景，將美好的景緻散播出去，因此鄉公所延長年節布置，將在2月28日後拆除。
(中時)
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