農業賢拜廖秉鋐經營農業學習傳統並思考創新，推廣蘭花產業創造台灣農業的美好願景。（陳世宗翻攝）

「青年加農‧賢拜傳承！」農業賢拜廖秉鋐是位文心蘭達人，民國98年返鄉栽培文心蘭切花，短短兩年就做出成績，榮獲台中市農會農情100農業管理競賽個人組第三名，105年更獲頒行政院農委會全國模範農民。廖秉鋐說，他願意傳給新一代青農們「學習傳統並思考創新」的精神，希望創造台灣農業的美好願景。

農業局長王俊雄表示，廖秉鋐本非農業科系出身，電機專科畢業後本想返鄉協助從事蘭花產業二十多年的父母經營蘭園；不料父母卻叫他到社會闖蕩，因此投入科技業，直到金融風暴後，才毅然決然從科技業抽身，說服父母讓他全心投入栽種蘭花。

「工欲善其事，必先利其器！」在科技業，廖秉鋐看見如何透過齊全及精良的設備發展產業，他覺得農業也一樣，如果要提升花的品質，環境管理與設備要先建構起來；他在溫室中裝設循環扇及植物生長補光燈等，以因應氣候變化，但這些都是成本，而他的父母觀念是希望短短幾年就要回本，他卻覺得不能侷限於近幾年的獲利，觀念上的差異引起了不少紛爭。

廖秉鋐決心改變以往農業觀念，希望使產業永續經營，民國99年他加入新社農會，將產銷班的管理理念引進至家中的蘭花產業上；他積極學習其他農民成功的管理方法，擬定一套改善品質、穩定產量、考慮成本的「三角管理」經營模式，持續努力做到永續經營。

廖秉鋐也與農政單位合作，協助農試所花卉中心、台中區及桃園區農業改良場研究員進行盆花育苗、育種試種、品種品系植株生長性向調查等，他期望未來能將台灣蘭花產業進行企業化整合，以推廣蘭花產業，創造台灣農業的美好願景。

(中時)