NBA》沃神重量爆料 國王考辛斯轉戰鵜鶘
2017全明星賽剛落幕，《雅虎體育》沃神就立即送上重量級爆料消息，國王同意將先發中鋒考辛斯送往本屆明星賽舉辦城市紐奧良，讓考辛斯與剛獲得明星賽MVP殊榮的安東尼戴維斯成為隊友，國王則獲得3名球員以及兩個選秀權。
根據沃神的爆料，國王在過去48小時曾與湖人進行激烈的協商，國王希望能得到選秀榜眼英格拉姆，但遭到湖人拒絕，迫於無奈的情況下只能接受鵜鶘提出的交易人選，進而答應了紐奧良送出的選秀首輪第6人希爾德、泰瑞克伊凡斯以及蓋洛威，還有今年首輪選秀權和次輪選秀權。
國王在這次交易案中送走了又愛又恨的麻煩人物考辛斯，得到1先發2替補球員，3人本季場均合計有26.7分，考辛斯場均27.8分，乍看之下沒有太大損失，更何況還得到2個選秀權資格，但長遠來看，國往此舉在西區造就了一個強大的內線組合強敵，安東尼戴維斯場均27.7分(得分榜第5)，加上考辛斯的27.8分(得分榜第4)。
西區目前戰績，國王24勝33敗，暫居第9，只落後老八金塊1.5場勝差，鵜鶘23勝34敗暫居第11，只落後金塊2.5場勝差，倘若考辛斯能在極短時間內融入團隊，鵜鶘或許有機會在競爭激烈的西區殺出一條晉級季後的血路。
(中時電子報)
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