旅展圓滿落幕 4天創造5千萬商機

2017台中春季國際旅遊大展，最後一天，五福旅遊再接再厲，強力促銷華信航空台中出發直飛日本九州大分機場21,500元起，第二人再減免4,000元的會場優惠價。（黃國峰攝）

中南海酒店，聽起來很有大陸味，不過這可是很原汁原味的台灣飯店喔！2017台中春季國際旅遊大展，台中市「中南海酒店」除了推薦酒店房型外，旗下還有南海國際美食館及即將開幕的蘊荷芳產後護理之家，現場擺上彈珠台讓民眾回味戲台前打彈珠的樂趣，還可對號換獎品。（圖文：黃國峰）

「2017台中春季國際旅遊大展」20日圓滿落幕，累計4天吸引7萬人次入場參觀，業績上看5000萬元，最後一天湧入的消費者雖未假日多，但都是目標型消費，以回流客居多，多半消費者是一進場直奔早已相中的攤位採買，也使得旅展業績再創新高。

這檔「2017台中春季國際旅遊大展」由台中市政府指導、旺旺中時媒體集團─中國時報主辦、博思達合辦、台新銀行贊助，中台灣知名餐飲業者、五星級飯店全員到齊，而台中市、南投縣、彰化縣、苗栗縣、新竹縣市、嘉義市、桃園縣、台北市、新北市、台南市、高雄市、基隆市、宜蘭縣、澎湖縣、金門縣、台東縣等地方縣政府共襄盛舉，帶來各地物產、伴手禮為大會增色不少。

因活動場址台中市「中時國際會展中心」(原朝馬工商展覽中心)位置交通便捷，場館寛敞，加上活動規劃得宜，廠商參展踴躍，買氣超乎預期，4天展期共吸引7萬人次入場參觀，也創造了約5000萬元的商機。不少業者大單湧入，台中林酒店4天創下近千萬元的嘉績，可以說是整個旅展會場的冠軍王。

另首度參加旅展的金悅軒餐飲集團也在此次旅展收獲頗多，營業額上看百萬元。業者強調，下次中時媒體集團辦旅展會再報名參加，而永豐棧成績也超乎預期，不但有6位數大單進帳，光是穎餐廳餐券就狂賣上百張。

台中市觀光旅遊局派駐現場人員也盛讚中時媒體集團此次活動規劃與宣傳曝光得宜，人潮、買氣都超乎預期，18日甚至有一名高雄民眾一口氣在台中市五星飯店和餐廳進駐的專櫃買了72萬元，因為台中市政府加碼滿額抽，滿3000元就可以抽國際來回機票或是住宿券，這名張先生開心的投入數百張摸彩券，連工作人員都嚇了一跳。

(中時)