星巴克喊漲！小杯那堤漲幅16％最高

統一星巴克要漲價了！因應原料成本上揚，星巴克將於22日起調漲旗下29個品項產品價格，平均漲幅為8%，調漲幅度最大的為小杯那堤，由95元上漲至110元、漲幅高達16%；8款星冰樂也將調漲5~20元。

統一星巴克表示，前次調漲售價為2011年7月，因應原料成本上揚，為持續提供優質服務體驗，基於整體營運成本考量，將於2月22日起，將調整29項部分飲料售價，約佔目前全部236個品項一成左右。

(工商)