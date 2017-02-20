金正男命案 大馬驗屍結果最快22日出爐

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馬來西亞衛生部長今天表示，北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男的驗屍結果，可能最快22日出爐。

根據路透社，大馬衛生部長蘇巴馬廉（Subramaniam Sathasivam）回應驗屍結果何時出爐的問題時告訴記者：「我們談的是大部分驗屍工作結束和提供結果的正常進度，因此就這個基礎來說，是這樣沒錯。」

大馬當局給予金正男最親的親屬兩週時間出面協助調查。

北韓官員曾試圖阻止大馬驗屍，並要求直接將金正男遺體交給他們。

法新社報導，大馬今天召喚北韓大使姜哲（Kang Chol，譯音），就平壤當局抨擊大馬調查金正男命案一事表達不滿，加深外交齟齬。

金正男13日在大馬首都吉隆坡國際機場遇害，5名北韓人被列為關係人，引發北韓反彈。北韓先前指控大馬與「敵對勢力」串通，破壞北韓名聲。

大馬認為北韓的指控毫無根據。大馬雙邊事務副外長阿比丁（Raja Nushirwan Zainal Abidin）與北韓大使會談後，大馬外交部在聲明中說：「任何人毫無根據、企圖玷汙其聲譽，馬來西亞政府都非常嚴肅看待。」（譯者：中央社盧映孜）1060220

(中央社)