資深藝人高鳴告別式 明星孫女劉奕兒身分曝光

劉奕兒原來是高鳴親孫女。（林淑娟攝）

高鳴告別式。（林淑娟攝）

資深藝人高鳴（本名劉明哲）日前不幸辭世，享壽83歲，家屬今下午在基隆市梵宇天閣為他舉行告別式，他生前演藝圈友人包括周遊、後輩楊貴媚、陳珮騏、江宏恩、劉至翰等，以及華視總經理郭建宏、台視總經理周法勛等人皆到場致哀。令人意外的是，原來藝人劉奕兒竟是高鳴親孫女，直到她現身家屬答禮區，親屬身分才對外曝光。

劉奕兒經紀人表示，因為家人很低調，所以他們想說先讓阿公的法會圓滿，才沒對外提及。不過她主演的《浮士德的微笑》劇組，也送花致意。

(中時)