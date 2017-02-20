中山大學清寒生論文登國際期刊

中山大學物理系清寒生論文登上國際知名期刊。左起博士班一年級學生金福源、中山物理系講座教授張鼎張、博士班一年級學生鄭皓軒。（曹明正攝）

中山大學博士班一年級學生金福源讀小學二年級時，父親遭酒駕撞死，全家靠母親支撐，金福源沒向命運低頭，考上中山物理系，大四即以第一作者撰寫論文，登上國際著名期刊《應用物理快遞》，並申請直攻博士班獲准。

父親身亡時金福源才8歲，兩個弟弟一個5歲、一個才剛出生，金母一肩扛起家計，幫人送報、擔任清潔工，月入僅1萬多元。金福源回憶，每年的寒暑假就是母親最煎熬的時刻，「因為媽媽要籌措三兄弟下學期的學費」。

「想做什麼，就全力以赴做到最好」，金福源說，母親給他的教育影響至深，他考進中山物理系後，成為講座教授張鼎張的專題研究生；他說，張教授擅用比喻，讓數字圖像化，許多困難的習題因而變得簡單易懂。

大四時金福源以論文《藉由低介電常數材料層降低銦錫氧化物電阻式記憶體操作電壓的機制研究》，登上著名期刊《應用物理快遞》（Applied Physics Express），現最大夢想則是當工程師，讓上大夜班的媽媽可以享清福。

同樣在大四以專題研究論文登上《應用物理快遞》的還有中山物理系博士班學生鄭皓軒，他並以《互補式電阻切換機制（CRS）於電橋式記憶體（CBRAM）特性之研究》獲得中國工程師協會論文競賽電子組第1名。

(中時)