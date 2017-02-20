A到車沒感覺 大客車司機肇逃罰單獲撤銷

宋姓公車駕駛離站牌時，因許姓違停民眾將車門打開致使兩車擦撞，但宋男卻仍駕駛公車離去，遭警開出罰鍰3000元、吊扣駕駛執照1 個月，並應參加道路交通安全講習的肇事逃逸罰單，新北地院調閱公車監視錄影畫面發現「公車於發生撞及肇事時，宋姓駕駛並未有任何異狀、乘客亦無人有反應或不安之舉止，宋男仍繼續正常駕駛行為。」認為宋男並不知道當時發生擦撞而撤銷罰單。

宋姓駕駛表示，他在2016年5月30日11時15分開公車準備駛離新店某站時，因為在前違停的許男突然開啟車門，導致兩車擦撞，但他並未察覺開車離去而遭警告發。

他主張，主觀上他不具可非難性及可歸責性，且無故意過失，依行政罰法第7 條規定，不應遭罰，並提出行政訴訟請求撤銷罰單。

法院調閱公車的行車記錄器發現，在11時16分14秒處可見公車當時正停靠站牌讓乘客下車，此時許姓民眾打開汽車車門，宋姓駕駛移動公車一小段距離就A到許男車門，但他並未停下查看、留下聯絡方式或通報警方即逕自離去。

但公車上的監視畫面卻顯示，當公車撞擊肇事時，宋姓駕駛並無任何異狀、乘客亦無人有反應或不安舉止，宋姓駕駛仍繼續正常駕駛。且因車內聲音吵雜，錄影光碟中也沒能聽到撞擊聲響。

法院認為，宋男駕駛車內有多名乘客的公車，若欲逃逸顯屬不易，且宋姓公車駕駛肇事後仍正常行駛營運行為搭載乘客，並無快速駛離現場之作為，直到下一站才被機車騎士攔停告知，這才請來警方處理，顯然沒有為了避責而為逃逸之故意，審結後撤銷告發罰單。

(中時)