議員連3年請吃漢堡 金門晨光院生好開心

我要評比

金門縣議員陳滄江（中）請客吃漢堡，關懷晨光教養院院生。（陳滄江辦公室提供）

民進黨金門縣黨部主委吳增允（右）也參與活動，替晨光教養院加油打氣。（陳滄江辦公室提供）

金門縣議員陳滄江今（20）日上午邀請22位私立晨光教養院院生走出戶外，一起到「摩斯漢堡」吃漢堡、喝飲料，快樂分享美食和溫馨社會關懷，現場洋溢歡欣和熱鬧氣氛。

這是陳滄江議員連續第3年自掏腰包請晨光院生外出吃漢堡，他還預約下個月要邀請晨光院生到金門縣農業試驗所「焢窯」烤地瓜，讓院生們走進田野，體驗動手堆土窯，生火烤地瓜的樂趣，院生們開心鼓掌叫好，十分的期待。

晨光教養院於2005年設立，目前收容心智障礙院生24人，年齡從15歲到65歲不等，另受金門縣政府委託辦理「蘭湖日間照顧服務中心」，提供30位縣籍失智、失能老人家日間照顧。

陳滄江表示，希望這項活動能起到拋磚引玉的作用，讓各界少辦些燒錢活動，多關懷照顧這些弱勢鄉親，也多給私人苦心經營的晨光教養院支持鼓勵。

(中時)