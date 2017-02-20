臺灣參與澳洲多元文化節活動

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每年一度的全國多元文化節活動17至19日在澳洲首都坎培拉登場，駐澳大利亞代表處再度參與設置展示棚，向澳洲多元文化社群推廣臺灣豐富觀光資源及優良的投資、留遊學環境，增進雙向交流。

澳洲首都特區政府為了促進各族群交流融合，每年定期於坎培拉市中心舉辦全國性的多元文化節(National Multicultural Festival)活動，今年已邁入第21屆。

根據多元文化節主辦單位統計指出，去年為期3日的多元文化節慶祝活動吸引來自澳洲全國各州及海外遊客近30萬的參觀人潮，高效創造觀光經濟效益。

今年駐澳大利亞代表處於18日以「看見臺灣」為主題，並依觀光文化、留遊學教育、招商攬才3大主軸設置展示攤位，並利用藍白紫3色臺灣花布佈置展示棚空間，以增加參觀遊客對臺灣整體文化意象。

現場除提供駐處教育組編印留遊學文教資訊、國內大學院校提供招生簡訊、經濟部招商攬才的最新訊息資訊，此外，攤位也贈送由僑委會提供的雞年手提燈籠、觀光局的臺灣觀光地圖等紀念品，讓當地澳洲人士充分體認豐富多元的臺灣民俗文化特色。

活動當天駐澳代表常以立夫婦偕駐處同仁於展示棚歡迎澳洲首都特區議會副議長Vicki Dunne、議會反對黨黨鞭Andrew Wall及副議長資深顧問Clinton White夫婦蒞臨臺灣攤位，僑委會雪梨僑教中心主任黃國?也特地從雪梨驅車趕來助陣。

本年活動，坎培拉臺灣同鄉會也設置臺灣美食攤位，提供多樣臺灣特色小吃。「看見臺灣」展示棚，加上臺灣美食攤位，吸引上千民眾前來參觀，現場熱鬧非凡。1060220

(中央社)