菲遊覽車撞電線桿 學生14死20餘傷

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菲律賓1輛載有大約50名學生的遊覽車，今天上午在馬尼拉以東郊區失控高速撞上電線桿，車體嚴重毀壞變形，截至中午已確認14名學生不幸死亡。

事故發生於黎薩省（Rizal）塔奈鎮（Tanay），當地救災人員向ABS-CBN電視台說，這14名學生當中有10人當場死亡，另4人送醫急救不治，另有超過20名學生受傷。

網友Shiela Molina也在臉書上張貼了照片，並祈禱傷者儘快康復，往生者得以安息。

這輛遊覽車是從大馬尼拉地區的奎松市出發，準備前往黎薩省一家度假村露營，上午8時40分左右在彎曲山路下坡道，因剎車失靈而撞上電線桿，左側完全毀壞，學生遭受強力撞擊。

塔奈鎮距馬尼拉約有50公里，肇事司機僅在遊覽車公司工作了3個月。

菲國觀光部規定，遊覽車車齡不得超過10年，且應車況良好，交通管理部門正在調查這起事故究是人為因素，或是遊覽車保養不當所致。1060220

(中央社)