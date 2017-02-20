韓大選民調 文在寅支持率連7週奪冠
南韓民意調查機構Realmeter最新總統大選民調顯示，在野民主黨前黨魁文在寅的支持率連續7週蟬聯榜首，同黨籍忠清南道知事安熙正的支持率首次突破20%，兩者差距縮小。
南韓聯合新聞通訊社指出，Realmeter於13至17日針對南韓全國2521名成年人進行調查，獲致前述結果。
民調結果顯示，文在寅支持率為32.5%，較上1週下滑0.4個百分點。安熙正支持率為20.4%，較上1週上升3.7個百分點，連續4週呈上升趨勢。由此，兩人之差從上週的16.2個百分點縮小到12.1個百分點。
南韓代總統黃教安支持率為14.8%，較上1週下降0.5個百分點。第2大在野黨國民之黨前黨魁安哲秀支持率為8.8%，較上1週下降0.7個百分點。
文在寅、安熙正、李在明等民主黨籍潛在總統候選人的支持率總和達61%，首次超過了60%關口。
在政黨支持率方面，民主黨的支持率為47.7%，創下Realmeter開始進行該項調查以來的最高紀錄。執政的自由韓國黨（原新世界黨）為15.1%、國民之黨為11.5%、正黨為5.6%、正義黨為5.4%。1060220
(中央社)
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