紐時：川普幕僚走後門 密推烏和平計畫

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「紐約時報」今天報導，美國總統川普的私人律師表示，已把一群非外交官草擬的烏克蘭和平計畫呈交川普，基輔的官員對此怒不可遏。

時報先前報導，川普高階幕僚在去年美國大選期間定期接觸俄國情報機構。美國情報機關表示，俄國干預美國大選，一定程度上支持了川普。

時報報導，名為柯恩（Michael Cohen）的律師被視為川普每每遇到難題都會諮詢的人，不是外交官，但娶的是烏克蘭人。

時報還報導說，烏克蘭籍律師阿特門科（Andrii Artemenko）「宣稱握有『公司名稱、電匯』等顯示烏克蘭總統波洛申科（Petro Poroshenko）貪汙、可能讓他下台的證據。阿特門科表示，（俄羅斯總統）蒲亭高階幕僚曾鼓勵他的計畫」。

烏克蘭駐美國大使夏里伊（Valeriy Chaly）斥責這類計畫。

時報詢問夏里伊這個問題時，夏里伊以書面回覆說：「這是嚴重違反憲法。」

「只有公開或暗中代表俄羅斯利益者，才會推銷和推動這種想法。」1060220

(中央社)