男疑酒後駕車 衝撞號誌燈桿死亡

我要評比

吳姓男子今天疑似酒後駕車，行經彰化市金馬東路、彰興路一段路口，高速撞斷紅綠燈桿，車體嚴重扭曲，吳男傷重送醫不治。

一名32歲吳姓男子，今天凌晨5時多駕車行經彰化市金馬東路、彰興路一段路口，車輛高速衝撞路口紅綠燈號誌桿，號誌桿應聲折斷，車輛彈飛半空再摔落路面，車頭嚴重毀損、零件四散，吳男被翻覆的車體壓住，現場失去生命徵象，送醫搶救仍傷重不治。

事故現場，金馬東路、彰興路一段成垂直，是T字路口，吳男駕車行駛金馬東路，直到路口應左轉或右轉，但車輛卻直接衝撞架設在彰興路一段中央分隔島的交通號誌桿，車輛扭曲變形，翻覆路口。

彰化縣警察局彰化分局交通分隊表示，吳男送醫抽血，換算酒測值達1.17毫克，疑似酒後駕車釀禍，該車車內無乘客，事故也未波及其他車輛，詳細原因待查。1060220

(中央社)