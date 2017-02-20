星巴克週三起29品項漲價 這2款星冰樂貴20元
在台灣擁有廣大愛好者的咖啡連鎖店統一星巴克要漲價啦！該公司將於22日調漲29款飲料的價格，其中人氣產品星冰樂系列裡的摩卡可可碎片、焦糖可可碎片口味，更一次大漲20元。
對於這次漲價，星巴克表示和一例一休沒有太大關聯，主要是受到原物料成本調漲影響，考量整體營運成本後才做出此決定，且上次調整價格已是2011年10月的事。但為了不對顧客造成太大衝擊，星巴克也會從22日起推出免費升級的優惠。
目前星巴克店中最便宜的是65元的小杯「每日精選咖啡」，漲價後價格來到75元，漲幅15％；而那堤系列調漲15元，最便宜的小杯那堤調漲後價位破百，一杯就要110元，漲幅近16％；星巴克則是調漲5至20元不等。
(中時電子報)
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