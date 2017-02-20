辭飛碟電台董座 張小燕：要讓年輕人發揮

張小燕去年10月出席飛碟電台20周年台慶，並與藝人DJ合影。（圖／本報系資料照片）

飛碟電台去年歡慶開台20周年，今（20日）卻傳出張小燕已辭去董事長職務、電台DJ離職，其中路嘉怡的節目《幽浮VIP》昨下午也與聽眾告別。對於辭董事長職位，張小燕坦承在過年前已請辭，不過針對外傳電台營運不善，她則否認並表示：「媒體在轉換，要讓年輕人發揮」。

飛碟電台董事傳出異動，根據《蘋果日報》報導，飛碟電台日前曾傳出整體收聽率下滑、營運吃緊，蔡燦得、路嘉怡等DJ也都在日前和聽眾告別，任職飛碟董事長約十年的張小燕也傳出請辭，對此，張小燕證實在過年前已經請辭，她也表示：「我年紀也不小了，應該要讓年經人發揮」，提到是時候要交棒。

談到營運狀況，張小燕表示：「當然會繼績經營下去」，而對於外傳飛碟營運不佳，週六日節目喊卡，飛碟節目部經理陳祥義否認傳聞，並表示：「這只是節目型態調整。」

(中時電子報)