雲林預防性撲殺禽流感雞 3天11萬4千隻
禽流感疫情持續，雲林縣政府今天表示，有3場業者主動通報雞隻異常死亡，初篩H5陽性反應，採取預防性撲殺，協請國軍支援，3天將撲殺超過11萬4000隻。
雲林縣動植物防疫所指出，水林、西螺等地3處禽場，10週齡紅羽土雞發現異常死亡，業者主動通報，經採樣送驗初篩呈現H5陽性反應，於是採取預防性撲殺。
動植物防疫所技正鄭安國指出，禽流感疫情依舊險峻，防範之道是發現異常死亡就主動通報，並做好自主管理的保溫及圍籬措施，主動通報異常死亡撲殺可獲8成補助。
鄭安國表示，協請陸軍十軍團支援，今天先水林場，明、後天到西螺，預計3天撲殺11萬4000隻雞，防疫所在西螺設置檢疫站，檢疫並消毒入境雲林的化製車，以防堵禽流感擴散。1060220
(中央社)
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