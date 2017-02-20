考試院存廢 立委專家學者看法不一

民進黨立委王定宇今天表示，考試院應廢掉，希望考試院副院長被提名人李逸洋是最後一位考試院副院長。全國教育產業總工會理事長黃耀南則說，立委不應用立法暴力執行職責。

立法院今天上午舉行立法院行使考試院副院長被提名人同意權全院委員會公聽會。針對日前有民進黨立委提案修改考試院組織法，將現行19位考試委員減為3人，任期從6年降為4年，並將考試院合議制刪除等議題，立委與專家學者在會中進行討論。

民進黨立委王定宇在會中表示，考試院應該廢掉，原因不只是民意支持或是考試院盲腸化，而是讓國家憲政機關更合理、有效率，讓台灣憲政體制平衡感會更好。

但王定宇也坦言，在台灣修憲不易，現在要修憲走向三權分立是政治問題，在完成修憲前，應先將考試院虛級化，減少考委的人數，並縮短任期。盼考試院副院長被提名人李逸洋，對考試院存廢或虛級化，應有具體態度，也希望李逸洋是最後一位考試院副院長。

時代力量黨團總召徐永明表示，考試權應歸屬行政院，廢除考監兩院走向三權分立，讓憲政更健全。但目前修憲困難，時代力量希望先修正組織法，將考委人數縮減為7名，任期減為4年。

親民黨立委周陳秀霞指出，考試院是獨立超然的合議制機關，扮演鞏固民主的角色，民間對考試院有非常多的期待，盼考試院能發揮功能，彰顯五權憲法的特殊效能。民進黨曾提廢除考監兩院，她認為不能說一套做一套。

全國教育產業總工會理事長黃耀南表示，目前憲政體制下，考試院是五權分立下應存在的機構，還沒修憲前，立委就跋扈說要把考委廢掉，應讓考委本於職責討論。台灣是民主國家，立委也是民選，不應用立法暴力執行職責。

世新大學行政管理學系教授余致力指出，廢考試院若是政策，法律當然可以更改，但問題要界定清楚，廢考試院是想廢院長、副院長及考委，還是連部會都要廢？原本考試院業務是行政院人事行政總處接收，還是增設相關部會？目前政院組織才精簡完，這都要全盤考慮。1060220

(中央社)