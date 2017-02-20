8旬翁迷途體力不支跌倒 中市警救援送醫

警察局第6分局協和派出所員警，見老翁（右）跌坐在地，趕緊衝向前將老翁扶起。（盧金足翻攝）

朱姓老翁（左）迷途跌倒受傷，幸好台中市警察局6分局員警及時救援送醫。（盧金足翻攝）

台中市88歲的朱姓老翁，獨自1人外出理髮，但卻忘記回家的路，沒想到越走越遠，竟從南屯走到西屯的工業區附近，因體力不支跌倒，頭撞地，造成臉頰及嘴唇擦傷流血，幸被路過民眾發現報警，巡邏員警就在附近，及時趕到將老翁送醫，化解一場危機。

警察局第6分局協和派出所接獲路倒案件，員警陳照園、楊易文獲報後立即前往，見老翁跌坐在地，趕緊衝向前將老翁扶起，發現老翁滿臉都是鮮血，立即通知救護車前來，先將老翁送至醫院救護，並通知其子前來照顧。

朱姓老翁的兒子表示，發現父親離家後遲未返家擔心不已，接到警方來電才放下心中的大石頭，要帶老父返家時，仍不斷向警方表達心中謝意。

(中時)