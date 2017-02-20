敬 最初的自己！格蘭利威品影幻境 創視紀品酩巡旅

迷幻王子林宥嘉（左）與保樂力加董事總經理Terence Ong（右）為《格蘭利威Excellence金緻雪莉桶12年》共同揭幕。(保樂力加提供)

讀者或許記得，去年夏天，The Glenlivet格蘭利威曾舉辦一場「格蘭利威•品影幻境」活動，在西門町颳起業界強力狂風；進入2017年開始，格蘭利威再度運用新穎前衛的互動科技，重金打造領先業界的科技品酩空間，帶領所有喜愛威士忌的消費者，一同進入品酩體驗的新視野。

在這次的品酩活動，格蘭利威特別引進旗下全新傑作-「格蘭利威Excellence金緻雪莉桶12年」，這是格蘭利威首席釀酒師艾倫溫徹斯特Alan Winchester首次為亞洲市場精心打造，更是格蘭利威12年的極致之作；透過品牌互動體驗活動，消費者將感受格蘭利威自1824年來的最初風味與精神！

格蘭利威自1824年獲頒第一張合法執照以來，不僅引起競爭酒廠的眼紅與仿效，創始人喬治史密斯George Smith更必須隨身攜帶二把手槍，防禦對手的襲擊，只為堅守自己最初的釀酒信念，同時，在品牌歷代首席調酒師的製酒工藝傳承之下，格蘭利威已成為斯佩賽區單一麥芽威士忌的風味標竿。

「格蘭利威•品影幻境」以#敬 最初的自己為概念出發，特別選在三創數位生活園區舉辦，現場將搶先放映最新品牌短片，喚起傳消費者最初自己的與熱情與堅持，並期許透過經典品酩與創新科技的相互輝映，傳遞格蘭利威1824年來最初的斯佩賽風味，感受最初的釀酒精神。

在「品影幻境」活動中，格蘭利威正式發表了旗下全新傑作「格蘭利威Excellence金緻雪莉桶12年」，這是格蘭利威首席釀酒師艾倫溫徹斯特Alan Winchester，首次為亞洲市場精心打造的極致佳釀，將12年以上的美國橡木桶為基礎，再融入12年以上優質雪莉酒桶陳釀的酒液，把格蘭利威最具代表性的「斯佩賽花果香」與「雪莉香醇風格」完美結合，口感濃郁且層次豐富，堪稱格蘭利威12年的代表作。

「Excellence金緻雪莉桶12年」，一推出就獲得2014年HKIWSC香港國際葡萄酒及烈酒大賽中金牌。柔和且豐富的水果香氣，入口即感受到鮮明的水果、蜂蜜、與梨香於口中迸發，巧妙融合了斯佩賽花果香的經典風格，並將雪莉桶風格的香醇特色表現得淋漓盡致，堪稱為格蘭利威年度代表金豔之作。

迷幻王子林宥嘉出席《格蘭利威Excellence金緻雪莉桶12年》記者會。(保樂力加提供)

進入「格蘭利威•品影幻境」，首先映入眼簾的是「光廊之境」，透過極費工的光雕投影打造科技互動屏幕，透過創新觸控的互動方式，闡述格蘭利威的品牌精神及酒廠特色，在精彩的影像變換中，再現利威百年堅持，遇見最初。

緊接在旁的「虛實之境」，延用獨步業界的「VR虛擬實境」技術，戴上VR眼鏡即可穿越時空身歷其境到達蘇格蘭的格蘭利威酒廠，開啟一場奇幻尋根之旅。接著轉角進入「原音之境」，80組的互動語音裝置中，可以將自己的初衷錄製在專屬的酒瓶裡封藏，記錄自己最初的信念，如同格蘭利威的酒瓶中裝的每一滴酒液，都封存著創始人喬治史密斯George Smith的最初信念。

而在「金緻之境」展示空間，透過金緻華麗的形象展示新產品「格蘭利威Excellence金緻雪莉桶12年，消費者將可以搶先了解亞洲獨享的雪莉風味，體驗「斯佩賽花果香」與「雪莉香醇風格」的完美結合。

來到「幻光之境」，是一個充滿科技感的互動品飲交流酒吧，現場提供格蘭利威三款產品試飲: 新品Excellence金緻雪莉桶12年、Founders Reserve創者臻藏調酒、Nadurra原酒16yo，在品飲過程中，互動吧檯將呈現震撼視覺感官的迷幻演出，呼應三款酒液的口感及風格，帶給消費者科技創新的品酒體驗。

最後，消費者將入座「品酩之境」，由格蘭利威專業品牌大使，帶領現場消費者品飲格蘭利威旗下經典與創新之作，包含：格蘭利威12年、金緻雪莉桶12年、Nadurra Peated原酒泥煤桶，此次格蘭利威更針對不同酒款與華人第一國際時尚品牌夏姿．陳旗下品牌－CHA CHA THE采采食茶跨界合作，設計專屬特製品酒會小點做搭配，攜手打造一場西方美酒與中式小點的金采盛宴。

迷幻王子林宥嘉在《格蘭利威Excellence金緻雪莉桶12年》活動體驗互動科技。(保樂力加提供)

此次品酩活動，特別邀林宥嘉出席站台，在音樂的路上，「最初的自己」對林宥嘉來說非常重要，卻也非常不易。但因為這份堅持，林宥嘉能夠在專輯中放入自己的創作；走過當兵時的沈寂，與偶像陳奕迅在音樂上有合作交流的機會；甚至入圍金曲獎獲得專業肯定；不只在台灣，也在國際音樂圈打出名號。這一切的一切或許都是當初剛得冠軍的那個他從來不曾想過的。而這如同格蘭利威，如果當時創辦人喬治史密斯George Smith沒有堅持最初的信念，努力傳承當初那份製酒的熱情與初衷，也就無法創造出今日格蘭利威引領威士忌業界的領導地位。

《格蘭利威Excellence金緻雪莉桶12年》金豔現身。(保樂力加提供)

格蘭利威Excellence金緻雪莉桶12年

香氣：柔和且豐富的水果香氣，在濃郁的成熟梨香、香草和淡雅蜂蜜之中，點綴著恰到好處的辣橙皮香和精緻的榛果橡木香。

口感：入口即感受到鮮明的水果、蜂蜜、與梨香於口中迸發，融合誘人的黑巧克力、薑、肉桂和甘草根細膩且豐富的口感。

餘韻：顯著且和諧的尾韻、於口中緩緩持續著。

活動資訊

【台北場】

活動時間：2017/2/17(五)~2/28(二)

活動地點：三創數位生活園區3樓（台北市中正區市民大道三段2號3樓）

【台中場】

活動時間：2017/3/10(五)~3/12(日)

活動地點：老虎城購物中心廣場（台中市河南路三段120-1號）

【高雄場】

活動時間：2017/3/17(五)~3/19(日)

活動地點：大魯閣草衙道（高雄市前鎮區中山四路100號）

(中時電子報)