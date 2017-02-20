暴雪寒潮雙預警 陸大部分地區氣溫驟降

我要評比

中國大陸中央氣象台今天同時發布寒潮藍色預警和暴雪黃色預警，大陸西北地區東部、華北、東北、黃淮、江漢中北部等地20至21日將先後出現中到大雪，局部地區有暴雪或大暴雪。

另外，伴隨著大雪，大陸大部分地區氣溫將下降，降幅普遍在攝氏8度至12度，部分地區超過12度，這也是大陸2017年以來出現最大範圍的雨雪降溫天氣。

中新社報導，大陸中央氣象台上午8時發布暴雪黃色預警，預計20日8時至21日8時，甘肅、寧夏、內蒙、陝西、山西等地有大雪，其中甘肅東南部、陝西北部和西南部、內蒙古河套偏南地區、山西西部部分地區有暴雪。

這些地區新增積雪深度3公分至10公分，局地可達12公分以上。

在寒潮藍色預警方面，預計20日上午8時至22日上午8時，新疆、西北地區東部、西南地區東部、華北中南部、黃淮、江淮、江漢、江南、華南北部等地氣溫將下降攝氏8度以上，部分地區超過12度。

大陸氣象專家指出，北方地區的大範圍強降雪將會導致道路濕滑、結冰、能見度降低，部分地區的高速公路、機場也將受到影響。1060220

(中央社)