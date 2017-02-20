被告知辦2019台灣燈會 屏東縣府：尊重
屏東縣政府申請舉辦2018年台灣燈會，但在雲林台灣燈會閉幕時，觀光局長周永暉宣布2018台灣燈會由嘉義縣政府主辦，屏東縣政府接辦2019燈會。屏東縣政府表示，尊重。
有媒體報導，屏東縣政府對於「被動」接受2019年台灣燈會不滿，縣府發言人黃建嘉表示，通常申請台灣燈會都是前1年申請，萬一明年有縣市申請2019燈會，是不是對其他縣市不公平，屏東縣政府既然已被「告知」主辦2019台灣燈會，到時有其他縣市出來申請，觀光局必須出來為屏東縣協調。
黃建嘉表示，相信中央不只人力、物力、交通建設及其他相關資源，都會充分無虞的協助屏東縣，畢竟總統故鄉舉辦台灣燈會，又適時30週年，絕對是台灣一大盛事。
黃建嘉指出，舉辦2019台灣燈會，必須投入大量前置人力、預算，縣府會審慎評估，在不影響既有重大建設、政策推動的前提下，舉辦總統故鄉的台灣燈會，屏東縣絕對有能力舉辦。
屏東縣申請2018燈會的舉辦地點在屏東市凌雲眷村區及大鵬灣，黃建嘉表示，如果接辦2019燈會，目前地點仍維持不變。1060220
(中央社)
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