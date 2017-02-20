落實循環經濟 中市公共工程使用底渣資源化產品

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台中市落實循環經濟，公共工程率先全國使用底渣資源化產品。（盧金足攝）

推廣在地循環經濟！臺中市政府即日起率先全國公告實施《臺中市垃圾焚化廠焚化底渣資源化產品管理自治條例》，將規範轄內公共工程使用CLSM(控制性低強度回填材料)達50%以上，以取代砂石用量，有效去化底渣，同時節省工程費用，一兼二顧，落實循環經濟。

環保局長白智榮指出，公共工程使用資源化再生產品代替天然骨材，不但可減少土石資源的開採，把廢棄物轉換成再生資源，也可經由市府把關，確保公共工程施工品質，開創環境、經濟與資源三贏局面。

臺中市共3座焚化爐，每年產出約10萬8000公噸底渣，龐大底渣去化問題是環保單位亟欲解決的難題，為有效解決底渣去化問題及促進循環經濟，臺中市率先全國訂定《臺中市垃圾焚化廠焚化底渣資源化產品管理自治條例》，並制定相關配套措施，推廣底渣資源化產品使用於公共工程，自治條例經行政院核定，即日起公告實施。

環保局表示，環保署明訂「垃圾焚化場焚化底渣再利用管理方式」，底渣經處理成資源化產品後，可優先使用於道路級配粒料底層及基層等添加料。透過制訂底渣自治條例，市府成立「臺中市資源化產品再利用推動小組」，規範每季召開1次推動小組會議，優先要求府內各單位的公共工程，必須使用底渣資源化產品。

目前已召開2次推動小組會議，媒合使用量約7萬公噸，環保局進一步推廣至轄內的電、瓦斯、電信等公用事業工程使用，使底渣資源化產品使用管道更加暢通。同時，為補足環保署現有法規不足之處，底渣自治條例也針對民間回填底渣作出規範，包括回填底渣高度不得高於路面、不得使用於建築結構體等規定。

該政策獲環保署肯定，環保署將參考臺中市底渣自治條例精神，訂定「地方政府推動資源化產品使用作業要點」草案，作為各縣市政府參考範例，要求各縣市政府將底渣資源化產品納入公共工程規範，並持續推廣資源循環再利用。

(中時)