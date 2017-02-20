新北百大農青 旅展賣茶獲口碑

曾獲選農委會百大青農的蘇育裕(左)與老婆林奕慧努力栽種安心好喝的茶。（張妍溱攝）

以台灣文山包種茶自居的「東成茶葉」這次和新北市政府一起參加在台中朝馬展覽館的春季國際旅遊大展，業者在現場提供試飲，另推出茶皂、苦茶油、茶牛軋糖、茶糖等產品。

曾獲選農委會百大青農的蘇育裕說，他當初到中國考察時，發現當地茶葉品質普通，售價卻不低，反觀老家的優質包種茶，售價卻不到中國茶的三分之一，興起了回老家坪林區種植茶葉，喝起來清淡潤喉。

蘇育裕的老婆林奕慧從包種茶包裝上開始著手創新設計小包裝，到蘇育裕要導正茶園安全用藥觀念，強調新北好茶安心又安全的理念。新北市更透過真功夫的農藥安全檢驗機制，茶葉農藥抽檢率全國最高，確保每一位喝到新北好茶的消費者都能喝得「安心又安全」。

(中時)