高市警陪長者過馬路 護老2年見成效

高市警推動護老專案，警保護長者過馬路，推行2年果真看見成效，成功確保銀髮族行的安全。(劉宥廷翻攝)

警方除極力護老外，也加強宣導，新興分局還結合民間社團力量，籌得500份LED發光手環贈送轄內有清晨或夜間運動習慣的長者。(劉宥廷翻攝)

全台高齡長者車禍傷亡頻傳，高市警長陳家欽2年前剛就任時就相當重視，創全國之先推出護老專案，甚至拍攝詼諧、幽默的微電影宣導進化版，警方賣力護老果真見效，高齡長者A1死亡人數繼前年減少9人，去年又再少9人，成功確保銀髮族行的安全。

「你我護老，高雄更好！」高市警局統計每年死亡車禍至少有3分之1發生在高齡長者身上，警長陳家欽上任後通令17個分局，比照護童專案，啟動各分局警力總動員，在清晨4時到7時派員協助晨運老人安心過馬路。

高市警局指出，高雄2014年共有72位長者因車禍死亡，但護老專案展開後，2015年已減少9人，警方持續推動，除派員深入區里宣導「老人外出要穿鮮明衣服或佩戴反光物品」外，還加碼推出小小警察微電影宣導，藉此喚醒民眾重視長者行的安全。

警方說，高齡長者A1死亡人數從前年63人到去年54人，又減少9人，但分析顯示晨運長者發生意外明顯減少，反倒集中在下午至傍晚時段，護老專案也會鎖定該時段加強。

因政府資源有限，新興分局也結合民間社團力量，籌得500份LED發光手環贈送轄內有清晨或夜間運動習慣的長者，讓他們外出安全更有保障。

(中時)